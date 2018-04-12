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Гвинет Пэлтроу готовится к безумному девичнику в Мексике


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Похоже, свадьба Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) и Брэда Фэлчака (Brad Falchuk) уже совсем скоро. Звездные подружки знаменитости намереваются устроить безумный VIP-девичник в Мексике в грядущие выходные.

Гвинет Пэлтроу была замечена в среду в аэропорту Мехико. Звезда выглядела радостной, видимо, предвкушала вечеринку, где, среди прочих, будет также Камерон Диас (Cameron Diaz).

Гвинет, которой исполнилось 45 лет, считает, что ее грядущий брак с продюсером Брэдом Фалчуком будет первым, так как со своим первым мужем они поженились тайно, пишет Daily Mail.

Грядущую вечеринку посетят знаменитые друзья Гвинет, включая дизайнера Стеллу Маккартни (Stella McCartney). Как сообщает New York Post, Камерон уже заказала частный самолет на 12 человек.

Гвинет и Брэд встречаются с 2014 года. У Пэлтроу двое детей от предыдущего брака, дочь Эппл и сын Мозес. «Я так взволнована, - признается звезда. - У меня еще никогда не было свадьбы. Мне сорок пять, а я чувствую себя так, как будто мне 21».

Гвинет рассказала, что процесс планирования торжества был существенно облегчен тем, что ее подружки тоже увлеклись предсвадебными хлопотами, как и она сама. «Достаточно весело обсуждать все это с подругами, - сказала актриса. - Они присылают мне фотографии платьев и взволнованы не меньше меня».

Гвинет и Брэд объявили о помолвке в январе через журнал GOOP после месяцев слухов об их романе.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 12.04.2018 Теги: Гвинет Пэлтроу

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