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Приянка Чопра пожаловалась на дискриминацию


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Приянка Чопра (Priyanka Chopra) готовится к третьему сезону сериала «Куантико», который стартует 26 апреля на канале ABC. Она стала первой актрисой из Южной Азии, получившей ведущую роль в телевизионном сериале. Однако звезда признается, что до сих пор многие роли ей не достаются из-за цвета кожи.

Нужно отметить, что уже более десяти лет Чопра является настоящей суперзвездой в ее родной Индии, она имеет 22,4 млн подписчиков в Twitter. Актриса пытается пробиться и в американскую киноиндустрию, но «Спасатели Малибу» мало помогли в этом. Звезда призналась InStyle, что многие роли минуют ее из-за цвета кожи.

«Так было в прошлом году, - сказала она. - Я была готова сниматься в фильме, когда кто-то со студии позвонил моему агенту и сказал, что я не подхожу по определенным параметрам. Я спросила, что я должна сделать. Похудеть? Стать стройнее? А потом мой агент сказал мне, что речь идет о цвете кожи. Это очень задело меня. Было бы печально, если бы они захотели, чтобы я была стройнее. Но какой должна быть роль, чтобы не подошел мой цвет кожи? Если только это не какой-то исторический фильм, конечно. Тогда это имеет смысл».

Приянка говорит, что сталкивалась с дискриминацией и в киноиндустрии Индии, когда гонорар за фильм для ведущей актрисы составлял около пяти процентов того, что получал исполняющий главную роль актер. Она говорит, что такие вещи случаются везде, в Америке, по словам звезды, стараются делать все правильно, вежливо и никого не обидеть, а заканчивается все тем же самым.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 11.04.2018 Теги: Приянка Чопра

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