Мэрайя Кэри рассказала о проблемах с психикой

Мэрайя Кэри (Mariah Carey) стала героиней обложки издания PEOPLE, в сопровождающем интервью певица рассказала о своей борьбе с биполярным расстройством.

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) 11 Апр 2018 в 3:58 PDT

Впервые Мэрайя узнала про свой диагноз в 2001 году, когда была госпитализирована после нервного срыва. «Я не хотела верить в это», - признается певица. Кэри сказала, что только недавно начала лечение после «нескольких труднейших лет».

«До недавнего времени я жила в изоляции и отрицании и постоянном страхе, что кто-нибудь раскроет меня, - говорит Мэрайя. - Это было слишком тяжелое бремя для того, чтобы нести его, и я больше не могла делать этого. Я обратилась за помощью и лечением, я окружила себя позитивными людьми и вернулась к тому, что я люблю больше всего - к написанию песен и созданию музыки».

Мэрайя – одна из самых успешных певиц всех времен, у нее 18 песен стали хитами по всему миру и более 200 миллионов записей были проданы. При этом Кэри провела много лет, страдая и не имея возможности рассказать об этом. В настоящее время она принимает лекарства и проходит курс терапии от биполярного расстройства, которое включает в себя как периоды депрессии, так и гипоманию.

«Я принимаю лекарства, которые хорошо действуют. От них не становишься вялой или усталой, - сказала певица. - Самое главное, это найти баланс. Долгое время у меня были большие проблемы со сном. Но это не была обычная бессонница, когда вы лежите и считаете овец без конца. Я просто работала, работала и работала, боялась подвести людей и была на грани истощения. Все это было формой мании. В другие моменты я чувствовала себя бесконечно одинокой и печальной и даже виноватой за то, что приходится делать для карьеры».

В настоящее время Кэри работает над новым альбомом, который должен появиться позднее в этом году.