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Лобода показала живот на обложке глянца


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Светлана Лобода готовится к рождению второго ребенка, но до сих пор не расслабляется. В марте артистка ушла в декретный отпуск, но незадолго до этого приняла участие в эффектной фотосессии для Cosmopoliten. Лобода не стала подражать Деми Мур и позировать обнаженной и тем не менее, именно на животе сделан акцент.

Светлана позировала с обнаженным животом. Это в принципе неудивительно, поскольку Лобода постоянно говорит о любви к смелым экспериментам. Но в интервью артистка призналась, что в глубине души она не всегда смелая девушка.

«Я - весы и очень двойственна по природе. Сколько во мне уверенности — столько же и неуверенности. Во мне легко уживаются единство и борьба противоположностей: когда ты постоянно пытаешься доказать себе, что ты сможешь, и в то же время порой настолько уверен в собственных силах, что это кажется чрезмерным. Мне кажется нормальным испытывать и переодевать неуверенность, становиться сильнее. По сути, единственный, с кем ты постоянно борешься – ты сам. Вот с собой прошлой я и должна соревноваться и становиться лучше», - говорит звезда.

Певица добавила, что не собирается задерживаться в декрете. «у меня в Лос Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идёт подготовка к грандиозным концертам этой осенью — так что планы большие. А дети всегда со мной, и Евочка и мой маленький кенгуренок. Ничего не изменится когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время и силы. Я буду идти дальше».

«Для всего найдутся и время и силы. Я буду идти дальше».

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0 Не нравится 0 Нравится 11.04.2018 Теги: Светлана Лобода

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