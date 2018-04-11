Ковальчук назвала имя дочери

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков на днях отметят важную дату. 12 апреля исполнится полгодика первенцу пары. По такому случаю обычно скрытная певица решила рассказать о малышке и поделиться своими эмоциями.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков предпочитают не рассказывать о личном и даже дату свадьбы старательно держали в секрете едва ли не под последнего. В октябре прошлого года история повторилась - после рождения первенца супруги не торопились представлять девочку и только сейчас согласились назвать имя - Амелия.

«Это имя приснилось, когда она была еще совсем-совсем крошечной точечкой в моем животе. И пол еще не был известен. Я проснулась и сказала Леше: «Слушай, милый, я ее видела. Это девочка. Ее зовут Амелия». И он согласился: «Ну хорошо, пусть у нас будет Амелия», – рассказала певица изданию «7 дней».

Юлия добавила, что о мужских именах она с мужем даже не думала. Число рождения малышки также оказалось любопытным совпадение. «12-е – это наше семейное число. Я сама родилась 12 ноября, Леша – 12 марта. Помню, как во время беременности говорила своему доктору, что очень хочу родить именно 12-го».

Артистка довольно быстро вернулась к работе, но призналась, что в первый месяц справляться с ролью заботливой мамы ей было нелегко. Практически постоянный недосып привел к тому, что артистка стала похожа на «зомби». «Однажды поймала себя на том, что практически уснула стоя, укачивая малышку».

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