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Бузова заинтриговала поклонников танцами с Киркоровым


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Только недавно поклонники обсуждали архивное фото голой Бузовой-девочки, опубликованное ее отцом, теперь же Ольга снова создала шумиху в соцсетях. Девушка опубликовала интригующее видео, где она танцует вместе с Филиппом Киркоровым. В кадре страстные танцы исполняются под песню короля поп-музыки «Цвет настроения синий».

 

Видео, набравшее за сутки более трех миллионов просмотров, дало почву для размышлений. Поклонники гадают, какой новый проект готовит Бузова, однако детали совместной работы звезды не раскрывают, пишет издание «ОК-magazine».

Стоит отметить, что Бузова очень трепетно относится к творчеству Киркорова, она даже не раз говорила, что мечтает записать дуэт с артистом.

Напомним, в декабре 2016 года Дмитрий Тарасов оформил развод с Ольгой Бузовой. И девушка с головой окунулась в мир шоу-бизнеса. Покорив музыкальный олимп, ведущая проекта «Дом-2» занялась дизайном одежды, стала сниматься в кино и играть в театре, с первого апреля появился телеканал «БузоваTV». А недавно стало известно, что Бузова создает собственную криптовалюту.

 



0 Не нравится 0 Нравится 11.04.2018 Теги: Ольга Бузова

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