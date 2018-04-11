Бузова заинтриговала поклонников танцами с Киркоровым

Только недавно поклонники обсуждали архивное фото голой Бузовой-девочки, опубликованное ее отцом, теперь же Ольга снова создала шумиху в соцсетях. Девушка опубликовала интригующее видео, где она танцует вместе с Филиппом Киркоровым. В кадре страстные танцы исполняются под песню короля поп-музыки «Цвет настроения синий».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Апр 2018 в 1:09 PDT

Видео, набравшее за сутки более трех миллионов просмотров, дало почву для размышлений. Поклонники гадают, какой новый проект готовит Бузова, однако детали совместной работы звезды не раскрывают, пишет издание «ОК-magazine».

Стоит отметить, что Бузова очень трепетно относится к творчеству Киркорова, она даже не раз говорила, что мечтает записать дуэт с артистом.

Напомним, в декабре 2016 года Дмитрий Тарасов оформил развод с Ольгой Бузовой. И девушка с головой окунулась в мир шоу-бизнеса. Покорив музыкальный олимп, ведущая проекта «Дом-2» занялась дизайном одежды, стала сниматься в кино и играть в театре, с первого апреля появился телеканал «БузоваTV». А недавно стало известно, что Бузова создает собственную криптовалюту.