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Детское фото голой Бузовой стало сенсацией


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Откровенными снимками Ольги Бузовой сегодня вряд ли кого удивишь. Недавно звезда позировала для Playboy, в своих клипах она также нередко появляется в провокационных нарядах. Но отец знаменитости все же сумел ошарашить публику.

Игорь Бузов опубликовал в своем Insta детские фотографии Ольги и ее сестры Анны. На одном из снимков девочки запечатлены в одних шортиках. Причем на голове Ольги красуется пышный белый бант. «Вот мои лапушки - Оля, Анюта. Сейчас пойдем на какой-то аттракцион, где все крутится - пол, потолок... гудит , трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору : "Дочки, держитесь!" Я, что-то там грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля, Аня помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас. Любите своих детей», - написал мужчина.

Публикация Бузова спровоцировала бурю в комментариях: «А почему девочки в таком возрасте без футболок?», «Извините, но вы плохой отец! Ни один отец не будет выкладывать такие фото! И позволять своим дочерям идти в разврат под названием "Дом-2!"», «А почему полуголые? Может не стоит такие фото выкладывать?».

Сама Ольга тоже не выдержала. «Папа, где мой топик?»,- поинтересовалась звезда в комментариях.

Напомним, сейчас Бузова готовится к съемкам в новом проекте «Замуж за Бузову». «Это для меня авантюра, риск, но я о очень хочу быть счастливой и любимой, и, возможно, этот проект даст мне все это. Это уже не секрет, этим летом я приму участие в шоу, где у мужчин будет возможность побороться за мое сердце. Кастинг уже идет», — заявила девушка.

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0 Не нравится 0 Нравится 10.04.2018 Теги: Ольга Бузова

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