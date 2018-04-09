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Анна Семенович пожаловалась на кражу кулича


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В прошедшие выходные Анна Семенович была в Венеции, где намеревалась отметить Пасху по всем традициям. Для этого она взяла с собой из Москвы крашеные яйца и кулич. Однако ее планы были нарушены, звезду нагло обворовали прямо на балконе гостиницы.

 

Европа отмечает Пасху на неделю раньше, и Анна боялась, что не сможет найти в Венеции кулича, поэтому все необходимое она привезла с собой. Праздничный стол она организовала на балконе старинного отеля. Сделав снимок яств, Анна ушла за кофе, а когда вернулась, то кулич оказался съеден пронырливыми местными жителями, пишет издание «7 Дней».

«Это морские чайки нагло обокрали меня! — рассказала певица. — Оставили только яйцо на блюдечке!»

Но Анна не расстроилась, она надела желтый плащ и в таком эффектном виде совершила поездку по городским каналам на гондоле.

«Очень красиво! Такие цветные домики. Мне попался очень милый гондольер, его зовут Лука. Кстати, прокатиться на гондоле в Венеции — достаточно дорогое удовольствие. Полчаса стоят почти 100 евро», - поведала знаменитость.

Анна рассказала, что даже на 30 минут большинства туристов не хватило, и они покинули гондолу ради бара на первой же остановке. Сама же Семенович целый день гуляла по древнему городу, наслаждаясь его неиссякаемой красотой.

Напомним, что у звезды не в первый раз «конфликт» с живностью. Когда певица отдыхала на Бали, где отмечала Старый Новый год, она напугала местную ящерицу, которую приняла за крокодила.

 



0 Не нравится 0 Нравится 09.04.2018 Теги: Анна Семенович

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