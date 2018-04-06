Ярмольник предположил, что Малышева сошла с ума
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Продолжается скандал, связанный с Еленой Малышевой. Ведущая в передаче «Жить здорово» сообщила о том, что бродячих животных «надо отстреливать». Нашлось немало недовольных, появилась даже петиция, призывающая наказать Малышеву. На стороне возмущенных оказались некоторые деятели шоу-бизнеса. Так, в частности, Леонид Ярмольник назвал высказывания Малышевой неподобающими.
«Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание или объяснить, что она что-то другое имела в виду, потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно не похоже. Это невероятная глупость. Может, она заговорилась, не знаю», – заявил Ярмольник журналистам.
Актер, впрочем, пока не собирается подписывать петицию, направленную также и на Первый канал. Он хочет, прежде всего, услышать, что скажет о происходящем сама ведущая, пишет издание StarHit.
Схожим образом отозвался о словах Малышевой певец Юлиан: «Жить здорово, но без Малышевой и ее призывов к убийствам и насилию. Давно по ней плачет тюрьма и шестая палата. Пропаганда смертельных прививок, женские прокладки на глаза и в нос, чай в презервативах... Но последний эфир убил наповал... "Собак надо отстреливать, и никакие правозащитники не должны этому мешать", – произносит этот рот на Первом канале...»
Сама Малышева сообщила, что не собирается обсуждать свои заявления, так как занята более важными проблемами.
Елена Васильевна работает на Первом уже двадцать лет. Сейчас дама ведет программы «Жить здорово» и «Здоровье». В свое время Елена Васильевна прославилась довольно неоднозначными заявлениями в эфире. Ранее Садальский написал в Twitter: «Когда же уволят Малышеву – олицетворение невежества, хамства, крайне неприглядную своей рекламной едой».
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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ПрелестьА кто из ее осудивших взял бездомных собак?
07.04.18 11:02
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ННу, наша семья взяла, например. Многие наши друзья не покупали себе питомца, а взяли из приюта или котокафе (в случае с кошками). И осудили не её лично, а её высказывание и сам факт того, что она позволяет себе говорить об отстреле животных на федеральном канале без привлечения экспертов, не реагируя на реплики приглашенных людей в студии. Её ценности и мнение - это её дело, но когда ты работаешь на многотысячную аудиторию надо понимать, что ты несешь ответственность за свои слова. И после твоей программы кто-то может пойти отстреливать животных по дворам или раскидывать отраву. И если тебя просят прокомментировать свои неоднозначные реплики, ты уж прокомментируй, пожалуйста. А не передёргивай: "Я вернулась из Кемерова, и если вам после такой трагедии делать нечего..." Меня возмутило то, что она предложила в эфире, но то, как она повела себя после возмутило не меньше. Ну и фразы комментаторов "сначала возьми бездомную собаку, потом осуждай и обсуждай", мне кажется, здесь не то чтобы уместны. Это как "сначала добейся". Хорошо бы, конечно, но совершенно необязательно брать себе пса из приюта, чтобы понимать, что она говорит в эфире ужасные вещи и ведет себя некорректно.
07.04.18 14:55
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КсбНу раз она так занята, что нет времени обьясниться на тему своих высказываний, то надо ее освободить от ее занятости на телевидение. Так у нее образуется 15-20 свободных минуток на "подумать", то что она говорит в пылу и дыму своей занятости.
07.04.18 08:43
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ОльгаКонечно, Малышева не в себе - бешеной собачке надо сделать выговор, чтоб не убивала больше людей, а то кактакто! Весь мир борется за человечность. Понятно, что это хозяева виноваты, но она тоже должна нести ответственность- предохраняться, выбирать адекватных хозяев и пр.
06.04.18 19:33