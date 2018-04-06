Ярмольник предположил, что Малышева сошла с ума

Продолжается скандал, связанный с Еленой Малышевой. Ведущая в передаче «Жить здорово» сообщила о том, что бродячих животных «надо отстреливать». Нашлось немало недовольных, появилась даже петиция, призывающая наказать Малышеву. На стороне возмущенных оказались некоторые деятели шоу-бизнеса. Так, в частности, Леонид Ярмольник назвал высказывания Малышевой неподобающими.

«Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание или объяснить, что она что-то другое имела в виду, потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно не похоже. Это невероятная глупость. Может, она заговорилась, не знаю», – заявил Ярмольник журналистам.

Актер, впрочем, пока не собирается подписывать петицию, направленную также и на Первый канал. Он хочет, прежде всего, услышать, что скажет о происходящем сама ведущая, пишет издание StarHit.

Схожим образом отозвался о словах Малышевой певец Юлиан: «Жить здорово, но без Малышевой и ее призывов к убийствам и насилию. Давно по ней плачет тюрьма и шестая палата. Пропаганда смертельных прививок, женские прокладки на глаза и в нос, чай в презервативах... Но последний эфир убил наповал... "Собак надо отстреливать, и никакие правозащитники не должны этому мешать", – произносит этот рот на Первом канале...»

Сама Малышева сообщила, что не собирается обсуждать свои заявления, так как занята более важными проблемами.

Елена Васильевна работает на Первом уже двадцать лет. Сейчас дама ведет программы «Жить здорово» и «Здоровье». В свое время Елена Васильевна прославилась довольно неоднозначными заявлениями в эфире. Ранее Садальский написал в Twitter: «Когда же уволят Малышеву – олицетворение невежества, хамства, крайне неприглядную своей рекламной едой».

Источник фото: Globallookpress.com