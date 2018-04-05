Марк Джейкобс сделал предложение возлюбленному с помощью флешмоба

Стало известно о помолвке известного американского модельера. Марк Джейкобс (Marc Jacobs) сделал в среду предложение руки и сердца своему партнеру Чарли Дефранческо, который работает моделью и изготовителем свечей. И тот уже готовится к грандиозной вечеринке.

Публикация от Marc Jacobs (@marcjacobs) 5 Апр 2018 в 8:29 PDT

Дизайнер, которому исполнилось 54 года, обратился с предложением, но перед тем, как опуститься на одно колено и протянуть избраннику кольцо, Марк отвлек Чарли флешмоб-танцем под песню Принса Kiss.

И Марк, и Чарли выложили романтическое видео из ресторана в Instagram. «И это случилось», - оставил комментарий к ролику Джейкобс. «Чарли Дефранческо, ты выйдешь за меня?» Дефранческо выглядел чрезвычайно взволнованным. «Приготовьтесь к вечеринке всех времен!» - написал он в Instagram.

Предложение было произнесено в особый день для Чарли – в его день рождения.

Напомним, бывший креативный директор Louis Vuitton в 2009 году вступил в брак с Лоренцо Мартоне, через год после помолвки, но через год пара рассталась. Потом он встречался с манекенщиком Гарри Луисом.