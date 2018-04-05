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Марк Джейкобс сделал предложение возлюбленному с помощью флешмоба


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Стало известно о помолвке известного американского модельера. Марк Джейкобс (Marc Jacobs) сделал в среду предложение руки и сердца своему партнеру Чарли Дефранческо, который работает моделью и изготовителем свечей. И тот уже готовится к грандиозной вечеринке.

 

Дизайнер, которому исполнилось 54 года, обратился с предложением, но перед тем, как опуститься на одно колено и протянуть избраннику кольцо, Марк отвлек Чарли флешмоб-танцем под песню Принса Kiss.

И Марк, и Чарли выложили романтическое видео из ресторана в Instagram. «И это случилось», - оставил комментарий к ролику Джейкобс.  «Чарли Дефранческо, ты выйдешь за меня?» Дефранческо выглядел чрезвычайно взволнованным. «Приготовьтесь к вечеринке всех времен!» - написал он в Instagram.

Предложение было произнесено в особый день для Чарли – в его день рождения.

Напомним, бывший креативный директор Louis Vuitton в 2009 году вступил в брак с Лоренцо Мартоне, через год после помолвки, но через год пара рассталась. Потом он встречался с манекенщиком Гарри Луисом.

 



0 Не нравится 0 Нравится 05.04.2018 Теги: Марк Джейкобс

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