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Джастин Бибер похвастался своими тату


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Джастин Бибер (Justin Bieber) гордится своей коллекцией татуировок. Певец продемонстрировал покрытую рисунками грудь и признался, что потратил сто часов на то, чтобы разукрасить себя.

 

Певец накануне выложил в Instagram снимок своего обильно покрытого татуировками торса. При этом канадский поп-певец рассказал о том, как много времени ему пришлось провести у тату-мастера, чтобы получить столь впечатляющие рисунки.

«Более ста часов тяжелой работы над моим телом, и я не жалею ни об одном из них», - признался он. Торс Джастина теперь полностью покрыт рисунками, на нем сложно найти хотя бы немного чистой кожи, пишет Daily Mail.

«Если бы татуировки было безболезненно наносить, все бы делали их, - написал Джастин. - Ну, может, и не совсем все».

Вроде бы татуировки должны придать некую харизму мужчине. Однако Бибера все равно многие считают женоподобным. Мэрилин Мэнсон, например, в прошлом году в эфире радиостанции намекнул на то, что Бибер не мужчина. В интервью музыкант заявил: «Я столкнулся с ним в одном из шикарных ресторанов, где полно знаменитостей. Я увидел какую-то светловолосую девчушку в розовой кофточке, и это оказался Бибер».

 



0 Не нравится 0 Нравится 05.04.2018 Теги: Джастин Бибер

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