Елену Малышеву осудили

Публичный человек всегда несет ответственность за сказанное. И за некоторые слова можно поплатиться свободой. На сайте Change.org появилась петиция, требующая наказать ведущую программы «Жить здорово» Елену Малышеву за то, что она заявила о необходимости отстрела бродячих собак.

Создатель петиции Татьяна Пантина говорит, что сказанное ведущей можно счесть призывом к жестокому обращению с животными, о чем имеются статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации.

Пантина говорит, что в различных СМИ происходит нагнетание обстановки, опасность бродячих собак преувеличивается с целью очистить города перед ЧМ по футболу. Подобные заявления, по мнению Пантиной, способны спровоцировать живодеров, пишут Dni.ru.

В передаче «Жить здорово», вышедшей в эфир 29 марта, Малышева сообщила о пострадавших в Подмосковье от нападений бездомных собак людях. Гостем студии был музыкант Юрий Лоза, муж его племянницы погиб в результате нападения такой своры. Сама Малышева также сказала, что опасается бродячих собак, заявив, что их следует отстреливать.

Интернет-пользователи обрушились на нее с гневными комментариями, ведь призыв к отстрелу выдает поверхностное представление о проблеме. Прежде всего, считают комментаторы, проблемой являются недостойные люди, которые бросают своих четвероногих друзей.