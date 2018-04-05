Брак Собчак под угрозой

Они вместе пять лет и пережили даже предвыборную кампанию. Похоже, брак Ксении Собчак и Максима Виторгана можно назвать «идеальным». Хотя, не все так просто.

Ксения не раз подчеркивала, что супруг практически во всем ее поддерживает, а великолепное чувства юмора Максима помогает справиться с трудными ситуациями. Однако, даже у Виторгана терпение не бесконечно. По словам ясновидящей Кажетты Ахметжановой, проблемы в отношениях все же есть. «Не все так гладко. С одной стороны, Ксения полностью ушла с головой в работу и не так много время уделяет семье. С другой стороны, я вижу, что СМИ постоянно охотятся за ней и подливают масла в огонь. Хочу сказать, что муж ее действительно любит. Но тут есть небольшая угроза разрыва отношений».

Дама посоветовала Ксении быть мудрой и постараться не расставаться с мужем. И если пара сможет пережить непростой период, то... «По поводу деторождения – камни показывают троих детей в программе. Следующим, возможно, родится мальчик. Четко беременность сейчас не просматривается. Как вы сами понимаете, все может измениться», - цитирует издание Дни.ру ясновидящую.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 Апр 2018 в 12:53 PDT

Между прочим, в конце прошлого года Ксения неожиданно призналась, что побаивается супруга: «Я страшно боюсь своего мужа. Не знаю, как он сумел этого добиться. Все само происходит. В принципе, он человек не жесткий, при этом я переживаю, что делаю что-то не так, всегда осторожно с ним обращаюсь. Конечно, это очень смешно: в сознании большинства я глава семьи, а мой муж — совсем мягкий человек, подкаблучник. Но это вообще не так! Все, кто близко со мной общаются, знают: мы живем так, как хочет Максим».

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