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Бородина распустила руки


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Ксения Бородина старается быть хорошей матерью и в отличие от Яны Рудковской, не использует методы физического воздействия в качестве воспитательной практики. Однако общаясь со взрослыми людьми звезда все же позволяет себе вольности. На днях Бородина во время съемок позволила себе немного перейти границы - шлепнула участницу «Дома-2».

Напряженная ситуация возникла во время разбирательства поведения Лены Хроминой. Остальные участники реалити-шоу обвинили девушку в увлечении алкоголем и хамских выходках. Хромина парировала весьма резко и в ответ на замечание Натальи Толстой в телестудии заявила: «А вы мне просто завидуете, женщина. Я молодая, а вы старая».

Тут Бородина не сдержалась и хлопнула девушку папкой .«Почему людей тут оскорбляешь? Наталья Толстая – психолог, между прочим, многоуважаемый. А ты хамка!» – возмутилась Бородина.

Как вы считаете, следовало ли Ксении брать на себя роль строгой воспитательницы?

Между прочим, ранее Бородина говорила, что не слишком быстро сближается с людьми. «Я не сразу вижу недостатки людей, а точнее не хочу их замечать, всегда даю шанс человеку раскрыться, потому что обстоятельства бывают разные! Иногда для этого нужно потратить даже годы, но я никогда не потерплю рядом лицемерных, лживых, предателей, перекати поле, неискренних, глупых, а самое главное — людей, у которых кроме выгоды в глазах и сердце ничего нет. Пустышки! Кроме жалости, ничего испытывать к ним не хочу и не умею».

Ранее мы писали:

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Бородина тайно сделала пластику. По слухам, ведущая старательно выискивает несовершенства своей внешности, а затем их корректирует.

Бородина: «Живот разглядели какой-то». Звезда прокомментировала слухи о беременности.



1 Не нравится 0 Нравится 05.04.2018 Теги: Ксения Бородина

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