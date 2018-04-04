Собчак сравнила сына с Лениным

После ожесточенной предвыборной гонки Ксения Собчак решила взять паузу. На днях звезда вместе с мужем и сыном Платоном прилетела в Таиланд и теперь почти все время проводит на пляже. Ксения также активно документирует отдых и сегодня рассмешила забавным семейным снимком.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 3 Апр 2018 в 10:43 PDT

«Маркс, Энгельс, Ленин в пальмах», - гласит подпись над снимком Собчак с сыном и мужем. Подписчики юмор звезды оценили: «Надо ещё дописать В эмиграции. А Троцкий фотографирует», «Как здорово, что вы умеете постебаться над собой», «Так здорово! И Платон постоянно на ручках. Видно, что соскучились друг по другу».

Впрочем, были и недовольные: «Даааа, фантазии не хватило как подписать семейное фото и это баллотировалось в президенты», «Что-то прям больная тема у неё. Даже семейную фотку назвала ненавистными ей именами... ну прямо сарказм так и прёт».

Напомним, на прошедших 18 марта президентских выборах Ксения набрала немногим более 1,5% голосов. Как заявила сама звезда - за нее прошолосовали миллион жителей страны. «Главный итог этого голосования для меня и нашей команды — миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности. Это очень много прекрасных, неравнодушных граждан. Если миллион людей создаст с нами партию — мы изменим Государственную думу. Если миллион выйдет на мирный митинг — мы изменим страну».

Как отмечается, в данном случае для Собчак было весьма важно само участие в выборах. Так по данным СМИ, количество ее подписчиков в Instagram увеличилось более чем на миллион, а суммы рекламных контрактов, предположительно, выросли вдвое.

Читайте также:

Собчак: «Надо использовать любую возможность». Как Ксения собирается баллотироваться в президенты?

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.