 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кейли Куоко рассказала о несчастном браке


0 0

Актриса Кейли Куоко (Kaley Cuoco), которая появилась на обложке Cosmopolitan, рассказала в интервью изданию, что ее первый муж Райан Свитинг «уничтожил для нее саму идею брака». И ей понадобилось время, чтобы снова научиться доверять мужчинам. Теперь знаменитость обручена с наездником Карлом Куком.

 
 

Публикация от @normancook

Звезда сериала «Теория большого взрыва» обручена с наездником Карлом Куком. Новости об этом появились в ноябре. Кейли признается, что ей понадобилось долгое время, чтобы снова научиться доверять, ведь ее первый брак закончился разводом всего через 22 месяца. Куоко и Свитинг, профессиональный игрок в теннис, поженились после бурного трехмесячного романа, и актриса призналась, что он совершенно изменился после того, как они расписались.

«Я честно не думала, что когда-нибудь выйду замуж снова, - признается Куоко в новом номере Cosmopolitan. - Мой бывший муж сделал все для этого. Я вышла замуж за того, кто сразу же после этого стал совершенно другим. Совсем не тем человеком, с которым я сначала встречалась. И в этом была только его вина».

С Куком актриса познакомилась в 2016 году. «Мне пришлось пройти через многое, но в конце концов это привело меня к Карлу», - говорит актриса. После одного года свиданий Карл предложил Кейли, второй по величине гонорара телевизионной актрисе в США (900 тысяч долларов за серию «Теории большого взрыва»), выйти за него замуж. Стоит отметить, что больше Кейли получает только София Вергара (1 миллион долларов за серию «Американской семейки»).

В прошлом месяце Кейли сказала E!News, что радуется тому, что обручена и что нашла свою родственную душу.

 



0 Не нравится 0 Нравится 04.04.2018 Теги: Кейли Куоко

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору