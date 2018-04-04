Яна Рудковская рассказала о жестком воспитании сына

Яна Рудковская не только успешная бизнес-леди, супруга фигуриста Евгения Плющенко еще неплохо справляется с материнскими обязанностями. И недавно дама поделилась секретами воспитания сына. Хотя не всем поклонникам такие методы пришлись по душе.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 29 Мар 2018 в 10:11 PDT

В интервью радиостанции «Серебряный дождь» Яна немалое время уделила обсуждению воспитания детей. Продюсер рассказала о том, как воспитывает своего сына, пятилетнего Александра, отцом которого является олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, пишет издание StarHit.

Яна растит будущего чемпиона по фигурному катанию, поэтому тренировок у мальчика по несколько в день. Дама признается, что у ребенка большая нагрузка, но иного выхода она не видит. «Чтобы быть лучшим на планете, нельзя ребенка жалеть. Ты его можешь пожалеть, когда он спит!»

Яна сказала, что они внушают наследнику быть целеустремленным, чтобы стать чемпионом, и не допускают никаких поблажек и сюсюканья, ведь у них растет мужчина. «Когда он встанет, ты должна его направить и сказать, что ты сегодня должен хорошо тренироваться, не подвести папу, не расстраивать тренера, быть лучшим. Он сидит с папой, и пришла девочка, которая катается с ним. И говорит: "Я заняла второе место". А он ей говорит: "Для меня второе место – это проигрыш, поэтому я столько тренируюсь"».

Яна также прокомментировала слухи, утверждающие, что она наказывает ребенка ремнем и сажает в темный чулан. Дама отметила, что ремень ребенку только показывают, хотя однажды Евгений слегка наказал его, ударив тонким маленьким ремнем по попе. Также Яна рассказала и о поощрениях. В качестве награждения за успехи сын полчаса в день может смотреть мультфильмы.