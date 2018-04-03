Рухнул брак Ченнинга Тейтума

Никто не ожидал! Еще в декабре Ченнинг Тейтум (Channing Tatum) и Дженна Деван (Jenna Dewan) провели вместе романтический отпуск в Лос-Кабос, теперь же, четыре месяца спустя, они объявили о том, что расстаются.

Публикация от Channing Tatum (@channingtatum) 2 Апр 2018 в 6:13 PDT

Пара, которая встретилась на съемочной площадке фильма «Шаг вперед» в 2006 году и поженилась спустя три года, в понедельник объявила в Insta о своем разрыве. В декабре они вместе были в Мексике, без своей дочери Эверли, и эта поездка, видимо, была последней отчаянной попыткой спасти брак, пишет Daily Mail.

Ченнинг планировал в Мексике отметить день рождения жены, и Дженна без конца выкладывала фотографии в Insta. Они арендовали домик на пляже и наслаждались праздными днями возле океана и коктейлями, стараясь никуда не выходить. Даже пищу им доставляли на дом.

Дженна выложила тогда фотографию мужа на пляже и снимок самой себя рядом с надписью на песке: «С днем рождения, Дженна». Но потом она написала, что это был сложный год для нее, но вместе с тем красивый и поразительный.

«Но я знаю, что любой опыт можно использовать для своего роста, - добавила она. - И когда я смотрю на мир таким образом, его волшебство раскрывается передо мной». Судя по всему, даже такие роскошные каникулы наедине не помогли им спасти распадавшийся брак.

Источник фото: Globallookpress.com