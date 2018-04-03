Полину Гагарину растрогали

Полина Гагарина счастлива в браке, с мужем Дмитрием Исхаковым она растит дочь, не забывая при этом заниматься карьерой. А недавно супруг певицы вспомнил, как делал предложение руки и сердца любимой, чем очень растрогал Полину.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 2 Апр 2018 в 1:50 PDT

Артистка написала: «Мой муж расчувствовался» и поделилась постом Дмитрия.

Как написал фотограф, знаковое событие в их жизни произошло 2 апреля 2014 года. «Ровно 4 года назад мы с Полюшкой вышли из одного парижского отеля и отправились гулять. Плохо помню себя от волнения. Нервически теребил в кармане бирюзовую коробочку. Все думал, может, собор Парижской Богоматери... Или, может, башня Эйфелева... Но вдруг мы вышли на этот самый мост, знаменитый мост «всех влюбленных» с тысячами замков. И все сошлось. Я все понял! Здесь! Через пару минут после того, как был сделан этот снимок, я сделал Поле предложение. Мы сидели на мосту, прямо на досках, и я срывающимся голосом, заикаясь, сказал совершенно не то, что заранее про себя миллион раз репетировал. Но каким-то чудом Поля меня поняла и сказала: "Да", улыбаясь до ушей... Прямо как я сейчас, вспоминая тот день! Это был один из самых счастливых дней моей жизни!» - поделился воспоминаниями Дмитрий.

Напомним, брак с Исхаковым стал вторым для певицы. С первым мужем, актером Петром Кисловым, Полина прожила вместе три года. В браке появился сын Андрей. От Исхакова Полина родила дочь Мию в апреле прошлого года. «Не могу насмотреться и надышаться! Это безусловная бесконечная любовь!» — писала не так давно звезда о малышке.