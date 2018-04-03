Дуэйн «Скала» Джонсон признался в любви

О Фрэнсис Макдорманд (Frances McDormand) много говорили во время сезона наград в начале года, преимущественно из-за фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Актриса произвела такое впечатление на Дуэйна «Скалу» Джонсона (Dwayne Johnson), что он готов жениться на новоявленной обладательнице «Оскара».

Появившись на шоу Эллен Дедженерес, 45-летний актер говорил о церемонии «Золотой глобус» этого года, где его 16-летняя дочь Симона была послом, пишет Daily Mail.

«Одна из обязанностей посла – провожать лауреатов на сцену и прогонять с нее», - объяснил Дуэйн перед тем, как рассказать, что случилось, когда Фрэнсис получила свою награду как «Лучшая актриса». «Я люблю Фрэнсис, как и все мы, - говорит актер. - И вот она поднимается для речи и прямо перед тем, как произносить свои слова, возвращается назад, чтобы пожать руку Симоны и поблагодарить ее. Никто не сделал этого».

Джонсон говорит, что это было чудесно со стороны Фрэнсис, он даже хотел позвонить ей. «Теперь я воспользуюсь тем, что нахожусь на шоу, - сказал актер. - Я признаюсь тебе, Эллен, я запал на Фрэнсис. Нам с ней нужно обменяться номерами телефонов, потому что, но это только между нами, мы с ней поженимся. Все будет в порядке, моя жена в курсе».

Источник фото: Globallookpress.com