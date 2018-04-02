Волочкова сбежала в Таиланд

На прошлой неделе Анастасии Волочковой не один раз досталось от хейтеров. Дошло до того, что балерина отключила возможность комментирования в своем Insta. Но сегодня звезда покинула Москву и позволила подписчикам высказаться.

«Путь. Лебедь. Крыло...» - подписала Анастасия снимок крыла самолета и указала геолокацию "Maikhao Dream Villa Resort & Spa" (Таиланд). Поклонники поспешили с комментариями: «Лебединушка полетела отдыхать от гастролей, встреч, ну и судьбинушка у несчастной балерины России», «И не возвращайся! Так для тебя лучше, дорогая наша!», «Главное не устать отдыхать и шпагатов в ленту разных...»

Тем временем на днях супруга бывшего водителя Волочковой, Александра Скиртача, которого балерина обвинила в мошенничестве, заявила, что звезда страдает алкоголизмом. «Она алкоголик. У нее вид такой, что она две недели назад умерла. Красно-синяя стоит и ходит. Она не женщина для меня. Не мать, не добродетель, никто. Тряпка. Конечно, мне неприятно ее видеть. Да меня трясет», - цитирует Софью Скиртач НТВ.

По словам дамы, балерина мстит ее мужу за то, что мужчина отказался от близости с Волочковой. «Она его хотела. А он ей не дал и сел в СИЗО».

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