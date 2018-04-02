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Рапунцель родила дочь


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На периметре реалити-шоу «Дом-2» большая радость. Участница проекта Ольга Рапунцель родила дочь. Как сообщается, роды прошли в одной из московских клиник и сейчас счастливая мамочка приходит в себя.

Малышка появилась на свет 1 апреля. Ольга почувствовала схватки рано утром и сразу же позвонила своему врачу, а затем отправилась с мужем Дмитрием Дмитриенко в Московский областной перинатальный центр.

Перед родами Рапунцель даже успела пообщаться с журналистами, заверив, что с ней все нормально и роды начались в срок. «Спустя почти 12 часов после первых схваток, в 17.34, Ольга Рапунцель родила здоровую девочку, вес новорожденной - 3580 граммов, рост - 54 сантиметра. «Какая ты красивая!» - были первые слова новоявленной мамы, пишет Starhit. А тем временем онлайн-трансляцию родов вел Dom2Life.ru.

Между прочим, о готовности к родам Ольга намекнула еще 19 марта, заметив, что не верит в приметы. «Да ну эти все суеверия и предрассудки, я начала покупать все для крохи на последних сроках беременности, а когда этим заниматься? С ребенком потом носиться по магазинам? Не, ну если у вас, конечно, есть, кто вам может помочь, родители или няня, ради бога, я рада за вас. Но считаю, сами будущие мамочки должны выбрать самое красивое для своего ангелочка, тем более это такое удовольствие доставляет ходить по детским магазинам и выбирать вещи и для нас, беременяшкам важны положительные эмоции. Мой Муж тоже принимает в этом участие. Разумеется, я все перестирала как положено, да еще и все перегладила с двух сторон по 10 раз».

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0 Не нравится 0 Нравится 02.04.2018 Теги: Ольга Рапунцель

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