Мадонна покрасовалась топлес на Пасху

Летом она отметит 60-летие. Но это не значит, что Мадонна (Madonna) готова отказаться от привычных провокаций. Пару месяцев назад звезда в одном из интервью обмолвилась, что сейчас она уже не секс-символ, а «располневшая мама будущего футболиста». И все-таки...

Публикация от Madonna (@madonna) 1 Апр 2018 в 3:49 PDT

В воскресенье католики праздновали Пасху и по такому случаю Мадонна решила слегка поразвлечься. Звезда опубликовала видеоролик в котором медленно опускает камеру на область декольте и становится видно, что перед камерой певица стоит топлес. Большинство поклонников в восторге, хотя некоторым выходка Мадонны пришлась не по вкусу.

Ранее сообщалось о планах звезды снять свой новый фильм в качестве режиссера. Мадонна заинтересовалась байопиком об уроженке Сьерра-Леоне, балерине Микаэле ДеПринс. В свое время Микаэлу удочерила пара из США, затем девушка стала самой известной темнокожей балериной.

По словам Мадонны, у создателей картины появилась уникальная возможность «пролить свет» на Сьерра-Леоне и позволить ДеПринс стать голосом всех осиротевших детей, рядом с которыми она росла. «Я очень вдохновилась историей Микаэлы. В какой-то мере наши творческие пути схожи. Мы хотим рассказать о её сложной жизни и сделать из фильма голос всех детей-сирот», — заявила звезда.

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