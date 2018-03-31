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Кафельникова пытается вернуть бывшего возлюбленного


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Прошлый год стал не самым приятным для Алеси Кафельниковой. Бурный роман с молодым и модным рэпером Pharaoh (Глеб Голубин), разрыв, увлечение запрещенными препаратами, курс реабилитации... Но сейчас Алеся снова в строю, занята работой и, по слухам, пытается дать второй шанс своим отношениям с экс-бойфрендом.

На днях в соцсетях появились снимки Алеси и Глеба. И как отмечают поклонники молодых звезд, похоже, фотографии сделаны недавно. Появились слухи о попытке воссоединения. Сама Кафельникова предпочитает пока не говорить об отношениях.

Девушку можно понять, ведь ранее Алеся признавалась, что именно первый этап их романа с Глебом стал самым потрясающим.

«На втором свидании мы пошли на выставку «Космос: Пространство и время». Космосом было и все, что между нами происходило. Еще никто не знал о наших отношениях, никто не вмешивался – самая счастливая пора. Мы так старались уберечься от всего мира, что шарахались от прохожих с телефонами. Однажды стояли в очереди в кинотеатре «Москва». Я заметила, что какой-то парень нас снимает. Глеб меня успокаивал: "Тебе кажется. Кому мы нужны?" А потом эти снимки оказались в интернете», - говорила модель в интервью Tatler.

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0 Не нравится 0 Нравится 31.03.2018 Теги: Алеся Кафельникова

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