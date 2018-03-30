Диброва раскритиковали за совет выбирать юных жен

Дмитрий Дибров считает себя одним из немногих истинных интеллектуалов страны. А также хорошим семьянином. С супругой Полиной шоумен живет вместе 9 лет, и сейчас пара растит трех наследников. И на днях Дибров решил поделиться секретом крепкого брака.

В одном из недавних интервью шоумен заявил, что в идеале жену лучше выбирать помоложе: «Брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись…» «Мне просто повезло! Разница в возрасте — ничему не гарантия, это лотерея, как если супруги — ровесники. А дети еще никогда никого не удерживали…» - рассуждает артист.

Правда, он признает, что порой приходится непросто: «Например, когда появился Instagram, Поля настолько увлеклась, что даже при мне рассматривала что-то в телефоне. Представляете, с ней Дибров сидит, а она смотрит не пойми что».

Рекомендации Дмитрия Александровича многим не понравились, и в соцсетях появились замечания вроде: «Дмитрий, а вас не смущает, что большая разница в возрасте все равно проявится, вы же принадлежите к разным поколениям», «Все-таки жен со школьной скамьи надо брать молодым мужчинам».

А как вы считаете, прав Дибров?

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Источник фото: Globallookpress.com