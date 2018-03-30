Бузова стала звездой Playboy

Ольга Бузова, похоже, намерена получить статус секс-символа. Девушка стала звездой обложки мужского издания Playboy. А в ближайшие выходные начнет вещание канал «БузоваTV».

Публикация от Свежие Новости Участников ДОМ2 (@fan_club_dom2_) 29 Мар 2018 в 11:07 PDT

Для обложки Playboy Ольга позировала в черном белье и с черным жакетом на плечах. В интервью девушка заявила, что вполне может считаться идеальной женщиной, поскольку не видит у себя ни одного недостатка.

На телеканале ТНТ4 с ведущей согласны. Новый телеканал «БузоваTV» в первое воскресенье апреля 2018 займет частоты ТНТ4. В его сетку войдет весь существующий контент с участием Ольги Бузовой — шоу, клипы, проекты из библиотеки телеканалов ТНТ и ТНТ4, а также эксклюзивные премьеры. Как сообщается в пресс-релизе, телевидение имени Ольги Бузовой будет доступно для просмотра в более чем 30 странах мира. Это отвечает планам звезды заявить о себе на мировом уровне.

Кстати, логотипом канала станет портрет девушки, снятый фотографом Олегом Зотовым. «Мы не отказываемся от своей текущей концепции и продолжим показывать «золотой контент» ТНТ. Просто стало понятно, что самый золотой контент ТНТ — это Ольга Бузова. Поэтому, учитывая востребованность Оли всеми слоями населения нашей страны, мы уверены, что шоу с ее участием сделают телеканал еще популярнее», - подчеркивает директор канала «БузоваTV» Гавриил Гордеев.

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