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Агата Муцениеце похвасталась: ей удалось похудеть


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Агата Муцениеце серьезно относится к замечаниям поклонников, она не обижается на жесткие комментарии, а пытается прислушаться и что-то изменить. Звезда, которую обвиняли в том, что она располнела, села на жесткую диету, а накануне Агата похвасталась первыми результатами.

 
 

Публикация от Agata M (@agataagata)

После премьеры шоу «Голос.Дети», где звезда выступила как ведущая, поклонники набросились на Агату, раскритиковав за лишние килограммы. Агата прислушалась к их замечаниям: она решила сесть на диету и занялась спортом. Пока актрисе удалось сбросить более двух кило, осталось распрощаться еще с тремя, пишет издание «7 Дней».

«Хоть на улице снег и слякоть, я верю, что лето близко! Когда начался «Голос.Дети», было 59! Моя цель — 54! Сегодня пойду на тренировку! А ну-ка, смелые, делитесь, кто сколько весит? И сколько хочет весить к лету? Кстати, коллективно не жрать легче! И на тренировки ходить тоже. Так что если вы валяетесь на диване, то идите собирайте форму в сумку! Пора на тренировку!» — написала актриса.

В качестве физической нагрузки Агата предпочитает занятия на пилоне. Танцы на шесте не только помогают сбросить лишний вес, но и развивают гибкость.

 

Публикация от Agata M (@agataagata)

Стоит отметить, что и тут подписчики нашли, к чему придраться. Хейтеры отмечают, что замужней даме и маме двух детей не стоит «крутиться на шесте».

 



0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2018 Теги: Агата Муцениеце

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