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Бузова взяла паузу


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28 марта в стране был объявлен национальным днем траура по жертвам пожара в Кемерово. Большинство знаменитостей отменило выступления и выразило соболезнования семьям погибших. А Ольга Бузова отказалась даже от постов в соцсетях.

Ранее Бузова поддержала инициативу объявить день траура. Причем сама Ольга вчера особо подчеркнула, что ее минута молчания продлится достаточно долго.

«У меня, как и у всех нормальных людей, разбитое состояние уже вторые сутки...В связи с этой трагедией я отменила все публичные выступления и публикации на ближайшие дни, начиная со вчерашнего. Я надеюсь на ваше понимание. Перед глазами стоит эта ужасная картина, а в ушах детский плач. До сих пор не понимаю, какого черта не открыли им двери...и еще миллион вопросов...Больно. Кемерово, с вами скорбит вся страна. Кто как может и умеет. Больно и страшно всем. Но я очень прошу прекратить оскорблять друг друга в социальных сетях. Ненависть порождает еще большую ненависть. К большому сожалению, погибших уже не вернуть...» - написала звезда.

Напомним, вчера в Insta Алла Пугачева опубликовала черный квадрат в знак траура. Ранее супруг Пугачевой Максим Галкин весьма эмоционально обратился к властям. «Если мы претендуем на звание Великой Державы, то у нас не могут в 2018 году в мирное воскресенье среди бела дня погибать несколько десятков детей от пожара», - возмущался артист.

Ранее мы писали:

Водянова требует объявить национальный траур. Трагедия в Кемерово - сильный удар для всех нас.

Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.



0 Не нравится 0 Нравится 29.03.2018 Теги: Ольга Бузова

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