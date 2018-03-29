Бузова взяла паузу
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28 марта в стране был объявлен национальным днем траура по жертвам пожара в Кемерово. Большинство знаменитостей отменило выступления и выразило соболезнования семьям погибших. А Ольга Бузова отказалась даже от постов в соцсетях.
Ранее Бузова поддержала инициативу объявить день траура. Причем сама Ольга вчера особо подчеркнула, что ее минута молчания продлится достаточно долго.
«У меня, как и у всех нормальных людей, разбитое состояние уже вторые сутки...В связи с этой трагедией я отменила все публичные выступления и публикации на ближайшие дни, начиная со вчерашнего. Я надеюсь на ваше понимание. Перед глазами стоит эта ужасная картина, а в ушах детский плач. До сих пор не понимаю, какого черта не открыли им двери...и еще миллион вопросов...Больно. Кемерово, с вами скорбит вся страна. Кто как может и умеет. Больно и страшно всем. Но я очень прошу прекратить оскорблять друг друга в социальных сетях. Ненависть порождает еще большую ненависть. К большому сожалению, погибших уже не вернуть...» - написала звезда.
Напомним, вчера в Insta Алла Пугачева опубликовала черный квадрат в знак траура. Ранее супруг Пугачевой Максим Галкин весьма эмоционально обратился к властям. «Если мы претендуем на звание Великой Державы, то у нас не могут в 2018 году в мирное воскресенье среди бела дня погибать несколько десятков детей от пожара», - возмущался артист.
Ранее мы писали:
Водянова требует объявить национальный траур. Трагедия в Кемерово - сильный удар для всех нас.
Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.
Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.
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Обсуждение 3
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гость самараА ТВОЕ МНЕНИЕ НИКОГО НЕ ИНТЕРИСУЕТ И НЕ СПРАШИВАЕТ ТЫ КТО БУЗИХА
29.03.18 22:35
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гость самарану что же ты Буз пожертвуй миллиончиком то что жаба засверлила в заднице язык то вон какой длинный недавно показала какая ты добрая деток супчиком накормила = позорище ты нашей страны только и умеешь свои омерзлительные фотки со страшной рожей в интернет выкладывать ночами не спишь все себя прославляешь и все равно никому не нужна такая швабра
29.03.18 22:29
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гость г тольяттиНикому не интересны твои паузы и ты вообще для нас не авторитет = пора тебе вообще заткнутся самолюбка
29.03.18 22:23