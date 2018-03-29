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Бородина извинилась за дезинформацию о трагедии в Кемерово


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Трагедия в Кемерово стала не просто серьезным ударом, но и, увы, поводом для многочисленных спекуляций. В социальных сетях распространилась информация о 300 погибших, что сильно отличается от официальных данных. Некоторые известные персоны также писали о том, что официальные сообщения «подкорректированы», и среди них была ведущая Ксения Бородина. Вчера звезда признала, что ошибалась.

Вчера Бородина опубликовала в Insta видео с фотографиями погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».

«Кемерово, мы скорбим вместе с вами. Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы. На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осознавать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети», - написала Ксения.

Напомним, ранее в попытке пропиариться на трагедии обвинили Наталью Водянову. «Вы будете гореть в аду за то, что вы себе позволяете. Вы вводите несчастных людей, у которых огромное горе, в еще более тяжелое психологическое состояние. Вы - стервятники и упыри, которые питаются чужой кровью ради собственной популярности», - писала Лена Миро.

Ранее мы писали:

Бородина показала, на кого похожа младшая дочь. Малышка Тея очень похожа на прабабушку.

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Бородина тайно сделала пластику. По слухам, ведущая старательно выискивает несовершенства своей внешности, а затем их корректирует.



0 Не нравится 0 Нравится 29.03.2018 Теги: Ксения Бородина

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