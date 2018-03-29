 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Алла Пугачева: «Придется стареть красиво»


1 0

Алла Пугачева сейчас в прекрасной форме. Артистка скоро отметит 69-летие, но в отличие от сверстников на проблемы с лишним весом она не жалуется. Долгое время ходили слухи о том, что дива обращалась за помощью к пластическим хирургам. И как выяснилось, Пугачева действительно была у бьюти-профи.

Сейчас Алла Борисовна нередко появляется на мероприятиях в мини-юбках и даже шортах. По словам друзей, она придерживается здоровой диеты, немало времени проводит в бассейне. А что касается пластики...

«Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», - цитирует звезду eg.ru.

Между прочим, недавно Примадонна пожаловалась на проблемы со здоровьем и попросила хейтеров успокоиться. «Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше».

Ранее мы писали:

Как молодеет Алла Пугачева. Журналисты пытаются раскрыть секрет Примадонны.

Пугачева ответила на критику новогодних шоу. Примадонне это нравится.​

Пугачева собрала бывших мужей в замке. Примадонна снова развлекается с Лаймой Вайкуле.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 29.03.2018 Теги: Алла Пугачева

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору