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Билан объединился с «Мисс мира»


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В прошлом году он брал творческий отпуск и сражался с хейтерами, распускающими слухи о его смертельном недуге. Теперь Дима Билан полон вдохновения и сейчас снимает новое видео. А компанию на съемочной площадке артисту составляет его давняя приятельница Ксения Сухинова.

В прошлом году клип Билана на зажигательную танцевальную композицию «Держи» с Ксений стал мегахитом. Теперь звезды решили повторить успех. Накануне артист сообщил о прибытии на Кипр. «Мы на месте! Впереди чудесные съемочные дни! Будем стараться, чтобы вам понравилось». К посту певец добавил хештеги: #димабилан #девочканеплачь!

Очевидно, сейчас исполнитель проводит съемки видео на песню «Девочка, не плачь» из своего последнего альбома «Эгоист». По мнению музыкальных обозревателей, «Девочка, не плачь» - именно тот трек обновленного Билана, в котором «остались некоторые слабые отголоски творчества бывшего "ночного хулигана"».

«"Эгоист" получился не таким, как мои прежние альбомы. Я избегал громкого пения, мне хотелось донести мысли, заложенные в композициях, тихо, почти шепотом. Громких певцов много, кругом все кричат, так принято, считается, что это и есть настоящее чувство. Знаете, я умею громко говорить, громко петь, я ругаться и орать умею так, что стекла звенят. Но если я ругаюсь с кем-то по-настоящему, перехожу на шепот. Шепот сильнее крика, это самая сильная эмоция», - говорил о своем альбоме Дима.

Ранее мы писали:

Билан снял сына Плющенко в клипе. Артист представил особый видеоролик.

Дима Билан: «Вечное восхищение очень обременяет». Артист не любит, когда ему постоянно поддакивают. 

Песня дня. Дуэт Билана и Водяновой. Ролик на песню «Не молчи». 



0 Не нравится 1 Нравится 27.03.2018 Теги: Дима Билан

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Обсуждение 1  

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    		28.03.18 01:05
         
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