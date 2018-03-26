Любовь Успенская подает в суд на стюардессу

Несколько дней назад Любовь Успенская оказалась фигуранткой очередного звездного скандала на борту самолета. По данным СМИ, конфликт между артисткой и бортпроводницей произошел из-за питомца знаменитости, в итоге исполнительницу сняли с рейса авиакомпании «Аэрофлот».

Инцидент произошел 22 марта на борту самолета, который вылетал из Москвы в Омск. Успенская не выполнила правила по перевозке собаки. Как заявила бортпроводница, она указала певице на то, что, согласно правилам, животных необходимо поместить в специальную переноску, однако требование звезда не выполнила, грубо ее оттолкнув.

Журналисты программы «Ты не поверишь!» связались с Успенской, чтобы прояснить ситуацию. Как пояснила певица, собака была у нее на руках, но и переноска была с собой. Ранее, по ее словам, проблем с таким перемещением не было. Как оказалось, из-за инцидента у артистки едва не сорвался весь тур. И возмущенная певица готова подать в суд.

«Я буду подавать в суд. Уже поговорила с адвокатами. У меня есть свидетели, готовы подтвердить мою версию. Теперь адвокаты займутся этой проблемой, и я надеюсь, такого больше никогда не повторится», - сообщила Успенская.

Компания «Аэрофлот» придерживается иной точки зрения. Как заявляют служащие, артистка вела себя агрессивно, держала при этом собаку на коленях, а не в переноске, нарушая тем самым правила.

Ранее Успенская отмечала, что души не чает в своей собаке породы йоркширский терьер, поэтому она всегда путешествует, держа питомца на руках.

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Любовь Успенская была согласна на любую работу. Но практически с первых дней жизни в США артистка стала работать по основной профессии.

Любовь Успенская похвасталась фигурой. Любовь Залмановна увлеклась откровенными селфи.

Источник фото: Globallookpress.com