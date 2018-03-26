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Борисова не может вернуть дочь


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В прошлом году Дана Борисова серьезно боролась с зависимостью. Теперь ведущая борется с бывшим партнером за дочь. По словам Даны, отец ее дочери Полины теперь не просто ограничивает ее общение с ребенком, но настраивает девочку против матери.

На прошлой неделе прошло очередное судебное разбирательство по поводу опеки над Полиной. И на суде Дану ждал неприятный сюрприз. «Для меня была неожиданной позиция Максима на суде. Мы с адвокатом выдвинули предложение, которое заключалось в том, что я забираю к себе Полинку в среду и на выходные. Раньше против этого Максим не возражал. Теперь Максим и его адвокат озвучили новое предложение. Мол, я могу видеть ребенка только два раза в месяц, встречи эти должны проходить не более трех часов и только в присутствии Максима», - рассказала ведущая.

Борисова подобные условия не принимает. «Всего 6 часов в месяц видеть свою дочь? И еще в присутствии ее отца? Я знаю, что Полинка по мне скучает, хотя ее и настраивают против меня. Ее зачем-то притащили в суд, ребенок сильно плакал, потому что ее подговорили говорить плохо про маму. Конечно же, я расстроена. <...>. Мне так хочется поговорить с дочкой, увидеть ее».

Ведущая также возмущена тем, что девочку привели на суд без требования судьи. «Жалко Полинку, которая пропустила школу и вынуждена говорить некоторые не соответствующие действительности вещи».

Ранее мы писали:

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



0 Не нравится 0 Нравится 26.03.2018 Теги: Дана Борисова

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