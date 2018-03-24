 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Собчак интригует беременностью


1 0

Какие планы у Собчак на будущее? На прошлой неделе появились слухи о беременности Ксении. Пресс-секретарь звезды заверила, что подобная информация не соответствует действительности. Однако сама Ксения не прочь поинтриговать.

 

Накануне Собчак опубликовала в Insta снимок с намеком. На фото звезда запечатлена под душем почти полностью обнаженной на последнем триместре беременности. Причем подпись была достаточно невинной: «Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года - с тех пор как ООН объявила 22 марта Всемирным днем воды - этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России».

Подписчики предположили, что снимок - намек на интересное положение Ксении.

Кстати, ранее о беременности звезды писал Андрей Малахов. «Обратившись за информацией к ближайшей подруге Ксении Нике Белоцерковской, я получил ответ, что ей ничего неизвестно. Но Ника была не в курсе и позапрошлым летом, когда я поцеловал Ксюшу в живот, а потом на свет появился чудесный Платоша. Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй – под присмотром Максима Виторгана, само собой».

Читайте также:

Собчак вспомнила о сорванной свадьбе. Ксения рада, что не стала женой миллионера.

Собчак: «Надо использовать любую возможность». Как Ксения собирается баллотироваться в президенты?

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.



0 Не нравится 1 Нравится 24.03.2018 Теги: Ксения Собчак

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору