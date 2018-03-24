Собчак интригует беременностью

Какие планы у Собчак на будущее? На прошлой неделе появились слухи о беременности Ксении. Пресс-секретарь звезды заверила, что подобная информация не соответствует действительности. Однако сама Ксения не прочь поинтриговать.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 23 Мар 2018 в 10:08 PDT

Накануне Собчак опубликовала в Insta снимок с намеком. На фото звезда запечатлена под душем почти полностью обнаженной на последнем триместре беременности. Причем подпись была достаточно невинной: «Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года - с тех пор как ООН объявила 22 марта Всемирным днем воды - этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России».

Подписчики предположили, что снимок - намек на интересное положение Ксении.

Кстати, ранее о беременности звезды писал Андрей Малахов. «Обратившись за информацией к ближайшей подруге Ксении Нике Белоцерковской, я получил ответ, что ей ничего неизвестно. Но Ника была не в курсе и позапрошлым летом, когда я поцеловал Ксюшу в живот, а потом на свет появился чудесный Платоша. Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй – под присмотром Максима Виторгана, само собой».

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