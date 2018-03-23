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Ирина Шейк все-таки беременна?


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Топ-модель Ирина Шейк в марте прошлого года стала счастливой мамой очаровательной дочки. Звезда с успехом совмещает карьеру и уход за ребенком, но время от времени возникает вопрос о расширении семьи. Поклонники Ирины уверены в том, что она снова беременна. В Интернете появились фотографии, на которых особо внимательные заметили немного выпуклый живот.

 

Обычно выбирающая для себя облегающую одежду, Ирина неожиданно стала появляться в просторных платьях. А на днях папарацци застали девушку во время шопинга с Брэдли Купером, отцом ее дочери Леи. И модель была одета в короткое, но свободное платье с леопардовым принтом. Особо внимательные поклонники разглядели указывающий на беременность живот.

Слухи о том, что модель ждет второго ребенка, появились еще в феврале, когда Брэдли и Ирину заметили на парковке медицинского центра в Лос-Анджелесе, который занимается вопросами беременности.

Ранее Ирина неоднократно говорила о том, что хочет иметь большую семью и что Брэдли Купер именно тот мужчина, от которого она хочет рожать детей, пишет издание «7 Дней».

Одна из близких подруг звезды в конце 2017 года говорила о планах Шейк подарить дочери брата или сестренку. «Ирина просто обожает свою дочурку, и ей очень нравится быть мамой. Ирина готова забеременеть уже в следующем году. И Брэдли ее поддерживает, он вполне готов к появлению второго наследника!»
 



0 Не нравится 0 Нравится 23.03.2018 Теги: Ирина Шейк

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