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Галь Гадот поздравила Чудо-Женщину с днем рождения


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В четверг Галь Гадот (Gal Gadot) выложила очаровательное посвящение супергероине, которую она сыграла на большом экране. Так она оригинально поздравила знаменитую амазонку из комиксов с днем рождения.

 
 

Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)

«Чудо-Женщина, моя невероятная амазонка, с днем рождения. Ты прекрасна, как Афродита, мудра, как Афина, быстрее Гермеса и сильнее Геркулеса - все боги с тобой, а ты с нами для того, чтобы помочь сделать наш мир лучше», - написала актриса под фотографией оригинальной книги комиксов. «Спасибо тебе за то, что ты изменила мою жизнь и вдохновляешь людей по всему миру найти в себе собственную суперсилу», - добавила Галь.

Впервые Чудо-Женщина появилась в 1941 году в истории о бессмертной принцессе амазонок, которая вместе с пилотом армии США Стивом Тревором попадает в Америку и остается там, чтобы защищать местные идеалы, включая равноправие для женщин.

Незадолго до того, как роль Чудо-Женщины досталась Гадот, она почти что бросила ремесло актрисы и подумывала вернуться обратно к юриспруденции, чтобы иметь возможность содержать семью, а не получать бесконечные отказы в Голливуде.

У Гадот две дочери, шестилетняя Альма и годовалая Майя. Ранее в этом месяце режиссер Дженкинс подтвердил, что Кристен Уиг будет сражаться против Гадот в ожидаемом продолжении. «Чудо-Женщина 2» появится на экранах 1 ноября 2019 года.
 



0 Не нравится 0 Нравится 23.03.2018 Теги: Галь Гадот

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