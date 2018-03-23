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Бузова покоряет Youtube


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На сегодня Ольга Бузова считается звездой № 1 в российском сегменте Instagram. Но Бузовой этого мало, и теперь она штурмует Youtube. Накануне девушка анонсировала собственный влог.

«Ура! Свершилось! Теперь официально YouTube прокачен моими влогами, – написала Ольга. – Теперь каждый четверг на моем официальном канале будет выходить серия вашего нового и любимого сериала Olga Buzova Live! Первый выпуск посвящен туру по Дальнему Востоку. Обещаю много эпизодов, так же, как и сезонов. Вся моя жизнь за кадром, и то, что не попало в сториз».

Для фана звезда добавила в пост хештег #блогерыбойтесьбузовапришла.

Что интересно, первое видео начинается с заявления Ольги: «У меня нет парня». «И это реально проблема. Может быть, за мной боятся ухаживать, так как думают, что у меня есть молодой человек?» - рассуждает далее артистка.

Разумеется, реакция публики была неоднозначной: «Как снято мне понравилось, но как-то все скомкано и везде куски видео, неинформативно», «Олечка, фильм очень интересный. Рада, что Вы не только порадовали нас своими концертами, но и сняли потрясающий фильм! Спасибо», «Омг, эта дурочка теперь и на ютуб приперлась?»

Ранее мы писали:

Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.

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Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.


0 Не нравится 0 Нравится 23.03.2018 Теги: Ольга Бузова

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