Канделаки о сексуальном харассменте

Тина Канделаки - дама смелая и решительная. И всегда готова поговорить на острые темы. Например, на тему сексуального харассмента. Причем не про то, что творится в Голливуде, а про инцидент в Госдуме.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 21 Мар 2018 в 8:39 PDT

В феврале несколько журналисток обвинили депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Разумеется, публика разделилась в обсуждении скандальной темы, а теперь Тина решила высказать свое мнение.

В Insta звезда опубликовала довольно провокационные фотографии и заметила «чего нам, женщинам, прикидываться, что нам не льстит мужское внимание, тем более что оно испокон веков было ключом к успеху».

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 21 Мар 2018 в 8:46 PDT

Но! «Каждая женщина с этим сталкивалась. Каждая по-разному реагировала. Я давала сдачи сразу и жестко, потому что в этой ролевой игре пациентам, пользующимся своим служебным положением, нужен хороший урок психологического BDSM, когда женщина тебе доходчиво объясняет, чем тебе это грозит. Но не все реагируют мгновенно, многие испытывают шок и так остаются в этом состоянии долгое время».

«Коллеги, никого не бойтесь, - призывает Тина. - В современном мире любому чиновнику важна репутация. Любой подобный поступок вызывает желание залепить пощечину и навсегда объяснить доморощенному Нерону, что Госдума — не место для сексуальных игрищ».

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