Кафельникова поддержала Ульяну Сергеенко

Алеся Кафельникова восстановилась после курса реабилитации и сейчас занимается любимым делом. Девушка увлеченно постит в Insta снимки лукбука кутюрной весенне-летней коллекции Ulyana Sergeenko. Более того, Кафельникова называет Сергеенко своей королевой.

Публикация от Алеся Кафельникова (@kafelnikova_a) 21 Мар 2018 в 6:59 PDT

Накануне Алеся опубликовала совместный снимок с Ульяной и Натальей Водяновой. Подпись к фотографии гласит: «С моими королевами...»

Публикация от Алеся Кафельникова (@kafelnikova_a) 20 Мар 2018 в 6:27 PDT

Подписчики поздравляют Алесю с многообещающим сотрудничеством. Однако авторитетные модные колумнисты настроены довольно скептично - в январе Сергеенко оказалась героиней громкого скандала на Неделе моды в Париже. Дизайнер процитировала фразу из песни Канье Уэста в пригласительном на показ, после чего Ульяну обвинили в расизме.

Блогер Лена Миро заявила, что «карьера модельера Ульяны Сергеенко на Западе накрылась медным тазом». «Если наши гламурные матрешки сделают вид, что ничего такого не произошло, и продолжат целоваться на тусовках с Сергеенко как ни в чем не бывало, они рискуют остаться без рекламных контрактов», - рассуждала Миро.

Впрочем, Кафельникова, похоже, предпочитает не вникать в подобные тонкости.

Ранее мы писали:

Алеся Кафельникова шокировала откровенной съемкой. Модель стала звездой издания Exhibition Magazine.​