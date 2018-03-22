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Кафельникова поддержала Ульяну Сергеенко


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Алеся Кафельникова восстановилась после курса реабилитации и сейчас занимается любимым делом. Девушка увлеченно постит в Insta снимки лукбука кутюрной весенне-летней коллекции Ulyana Sergeenko. Более того, Кафельникова называет Сергеенко своей королевой.

Накануне Алеся опубликовала совместный снимок с Ульяной и Натальей Водяновой. Подпись к фотографии гласит: «С моими королевами...»

Подписчики поздравляют Алесю с многообещающим сотрудничеством. Однако авторитетные модные колумнисты настроены довольно скептично - в январе Сергеенко оказалась героиней громкого скандала на Неделе моды в Париже. Дизайнер процитировала фразу из песни Канье Уэста в пригласительном на показ, после чего Ульяну обвинили в расизме.

Блогер Лена Миро заявила, что «карьера модельера Ульяны Сергеенко на Западе накрылась медным тазом». «Если наши гламурные матрешки сделают вид, что ничего такого не произошло, и продолжат целоваться на тусовках с Сергеенко как ни в чем не бывало, они рискуют остаться без рекламных контрактов», - рассуждала Миро.

Впрочем, Кафельникова, похоже, предпочитает не вникать в подобные тонкости.

Ранее мы писали:

Ульяна Сергеенко станет персоной нон-грата? Неудачная шутка, похоже, сломала дизайнеру карьеру.

Алеся Кафельникова шокировала откровенной съемкой. Модель стала звездой издания Exhibition Magazine.​

Кафельникова поддержала Кардашян. Девушка против бодишейминга. 


0 Не нравится 0 Нравится 22.03.2018 Теги: Алеся Кафельникова

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