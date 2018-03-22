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Селин Дион предстоит операция


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Селин Дион (Celine Dion) отменила свои шоу в Лас-Вегасе, чтобы лечь под нож хирурга. Певице предстоит операция, и об этом она сообщила поклонникам в Insta, извиняясь за отмену концертов на ближайшие три недели.

«Селин страдает от заболевания среднего уха, которое приводит к нарушению слуха и чрезвычайно затрудняет пение, - написано в посте. - Это продолжается уже 12-18 месяцев, но ранее состояние удавалось лечить при помощи ушных капель. В последние недели капли перестали действовать, что вынуждает ее пройти минимально инвазивную хирургическую процедуру для исправления проблемы».

Дион выразила свою печаль, написав: «Удача отвернулась от меня. Я так хотела снова начать мои шоу, и тут такое случилось. Я просто не могу поверить! Я извиняюсь перед всеми, кто планировал путешествие в Лас-Вегас для того, чтобы посмотреть мои шоу. Я знаю, как вы разочарованы, и прошу простить меня».

Выступления Селин должны быть возобновлены 22 мая. В январе она уже отменяла концерты в связи с состоянием здоровья.
 



0 Не нравится 1 Нравится 22.03.2018 Теги: Селин Дион

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