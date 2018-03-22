 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бузова ставит мужчин на колени


1 0

Ольга Бузова вошла в азарт. Более года девушка старательно демонстрирует поклонникам и экс-супругу свою сексуальную привлекательность, но теперь это превратилось в искусство. Недавно артистка приняла участие в весьма провокационной фотосессии для журнала Numero, в которой показала себя хозяйкой мужских сердец.

Накануне Бузова опубликовала в Insta видео со съемок, и в ролике Ольга оказывается «повелительницей» 15 полуобнаженных парней. «Она не боится, видео со съемок для журнала Numero», - написала артистка.

 

Редакция издания вовсю нахваливает Бузову: «Ольга покорила не только сердца нашей редакции, но и горы мышц. Все, кто не любит @buzova86, просто снобы. Мы ее обожаем и первыми из российского глянца сняли по-настоящему модно. В Versace. А в интервью она научила нас жить».

Поклонники певицы в восторге. Одна из фанаток заметила, что теперь Дмитрий Тарасов точно почувствует себя уязвленным: «Этим видео ты поставила Тарасова на колени, показав свое превосходство! Браво, Ольга». Бузова же в ответ заметила: «Я это сделала давно».

Напомним, с Тарасовым Бузова оформила развод в декабре 2016 года. Несколько месяцев назад Дмитрий сочетался браком с Анастасией Костенко.

Ранее мы писали:

Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.


0 Не нравится 1 Нравится 22.03.2018 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору