Бузова ставит мужчин на колени

Ольга Бузова вошла в азарт. Более года девушка старательно демонстрирует поклонникам и экс-супругу свою сексуальную привлекательность, но теперь это превратилось в искусство. Недавно артистка приняла участие в весьма провокационной фотосессии для журнала Numero, в которой показала себя хозяйкой мужских сердец.

Накануне Бузова опубликовала в Insta видео со съемок, и в ролике Ольга оказывается «повелительницей» 15 полуобнаженных парней. «Она не боится, видео со съемок для журнала Numero», - написала артистка.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 21 Мар 2018 в 2:55 PDT

Редакция издания вовсю нахваливает Бузову: «Ольга покорила не только сердца нашей редакции, но и горы мышц. Все, кто не любит @buzova86, просто снобы. Мы ее обожаем и первыми из российского глянца сняли по-настоящему модно. В Versace. А в интервью она научила нас жить».

Поклонники певицы в восторге. Одна из фанаток заметила, что теперь Дмитрий Тарасов точно почувствует себя уязвленным: «Этим видео ты поставила Тарасова на колени, показав свое превосходство! Браво, Ольга». Бузова же в ответ заметила: «Я это сделала давно».

Напомним, с Тарасовым Бузова оформила развод в декабре 2016 года. Несколько месяцев назад Дмитрий сочетался браком с Анастасией Костенко.

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