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Звезда гимнастики Ольга Корбут выходит замуж


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Звезда спортивной гимнастики СССР, победительница нескольких Олимпиад Ольга Корбут решила выйти замуж. 62-летняя чемпионка готовится к бракосочетанию со своим возлюбленным, американцем Джеем Шенфилтом.

Вот уже более 20 лет Ольга Валентиновна живет в США. А с Шенфилтом встречается на протяжении 10 лет. «Мы поженимся в этом году. Это будет наш 10-й год вместе. Надо правильно отметить! Вот помолвочное кольцо, я подарил его за год до поездки в Лондон. Не хватает еще одного. Скорее всего, свадьба будет в Иллинойсе», - рассказал Дмитрию Борисову счастливый жених.

Ранее Корбут состояла в браке с известным артистом Леонидом Борткевичем. Пара прожила вместе 22 года, в браке родился сын Ричард. В 1991 году Ольгу Валентиновну пригласили в США в качестве преподавателя. «В то время на планете было три самых известных человека – это Гагарин, Пресли и Корбут», – вспоминал Борткевич.

Ранее музыкант говорил, что Джей Шенфилт - довольно состоятельный мужчина. «Он получил наследство от папы. В их владении дом и квартира в Финиксе. Оля (Корбут) получает отчисления от гимнастических элементов и дает мастер-классы для детей».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 3 Нравится 20.03.2018 Теги: Ольга Корбут

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