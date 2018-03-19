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Мария Погребняк самостоятельно проводит биоревитализацию


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Футболист Павел Погребняк считается на сегодня одним из самых высокооплачиваемых спортсменов страны. Его супруга, модель и дизайнер Мария Погребняк, давно привыкла к достаточно роскошной жизни, но вовсе не норовит швыряться деньгами. Более того, будучи матерью трех сыновей, Мария знает, как правильно тратить время.

Как рассказала девушка в эфире проекта «Звезды сошлись», в свое время она научилась самостоятельному окрашиванию волос и даже освоила искусство проведения инъекционной процедуры.

«Я до сих пор сама крашу волосы и даже делаю биоревитализацию. Я хожу в салоны. Но когда нужно сделать курс биоревитализации, а времени нет, то сама. Укладываю детей, потом мажу лицо, оно замерзает, и делаю уколы», - рассказала Погребняк.

По словам Марии, она давно сама готовит еду для семьи, а поскольку сейчас мальчики ходят в школу, у нее появилось свободное время. «Время до 5 вечера я посвящаю себе, дому. За это время можно многое успеть», - говорит Мария.

Действительно, до 17 часов можно успеть немало. Даже позволить себе процедуру маникюра на протяжении 2 часов. Недавно Погребняк объявила о запуске собственного проекта по оценке работы московских салонов красоты. «Салоны, будьте готовы, я могу прийти в любой момент к вам с моим проектом цена=качество», - пишет в Insta Мария.

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0 Не нравится 1 Нравится 19.03.2018 Теги: Мария Погребняк

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