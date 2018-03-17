Звезда 90-х Наталья Ветлицкая долгое время живет в Испании, но порой не прочь поинтересоваться, что же происходит в российском шоу-бизнесе. Недавно Наталья решила разобраться в скандальной истории Армена Джигарханяна и его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. В итоге бывшая поп-звезда пришла к интересным выводам.

Как написала Наталья в соцсетях, она слышала о скандальном разбирательстве, но особо не вникала. Но в какой-то момент решилась выяснить, что собой представляет Виталина?

«Хорошая, искренняя, великодушная, нежная, местами наивная сильная дева. Настоящая богиня. Желаю, чтобы этот опыт не нанес ей непоправимых увечий. P.S: А для Армена Борисовича она была, конечно, подарком небес. Не знаю, понял он это или нет», - делится впечатлением Ветлицкая.

Ранее исполнительница рассказала о некоторых изменениях в мировоззрении касательно женщин. «До меня дошло, что они все только замаскированы под обычных женщин, а на самом деле они богини, только разного порядка (кстати, мужчинам очень важно это знать и помнить об этом, это спасет их от многих неприятностей), и что они все обладают какой-то великой магией».

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