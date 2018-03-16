Сестра Фриске назвала Шепелева «редиской»

Похоже, противостояние семьи Фриске с Дмитрием Шепелевым продлится еще не один год. На протяжении нескольких лет родные покойной певицы Жанны Фриске судились с шоуменом за право общаться с ребенком Жанны Платоном. Теперь стороны спорят за автомобиль.

Очередной скандал случился после того, как Владимир Фриске выставил на продажу Range Rover Жанны. По словам мужчины, автомобиль он подарил дочери в честь рождения внука. Шепелев, обнаружив объявление о продаже, обратился в полицию. Дмитрий заявил, что часть авто принадлежит его сыну Платону, который является одним из наследников имущества Жанны.

Ситуацию на днях прокомментировала Наталья Фриске. «Да, это правда, Шепелев претендует на Жаннину машину. Он вообще претендует на все, на что ему только не лень. И все также уже три года скрывает от нас ребенка. И очень много врет. И продолжает оставаться нехорошим человеком, то есть редиской», - сказала девушка во время эфира в соцсетях.

Сам Шепелев пока воздерживается от комментариев.

Напомним, недавно адвокаты семьи Фриске заявили о намерении снова обратиться в суд, поскольку Дмитрий до сих пор препятствует общению Платона с бабушкой и дедушкой.

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