Почему Дженнифер Лопес не торопится замуж?

Она по уши влюблена в бывшую звезду бейсбола Алекса Родригеса (Alex Rodriguez). Но это вовсе не значит, что Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) уже готова мчаться к алтарю. По словам певицы, сейчас она предпочитает «не форсировать события».

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Мар 15, 2018 в 8:32 PDT

48-летняя Лопес стала звездой нового номера Harper's Bazaar. Джен приняла участие в эффектной фотосессии и согласилась поговорить о личном. По словам знаменитости, она верит в брак, но сейчас вовсе не стремится «форсировать события». Напомним, Лопес трижды была замужем, ее третий брак с певцом Марком Энтони (Marc Anthony) продлился 10 лет, завершившись разводом в 2014 году. С Родригесом певица встречается на протяжении года, и, по словам Джен, она удивлена, как много у нее с Алексом общего.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Мар 15, 2018 в 8:33 PDT

Лопес также рассказала о своей вере в аффирмации.

«Думаю, это важно. "Я молода и неувядаема", - повторяю себе это несколько раз в день. Возможно, это звучит как чертово клише, но ведь действительно: возраст - лишь в нашем уме. Посмотрите на Джейн Фонду, ведь у нее отличная база: она отдыхает от 8 до 10 часов в день, не пьет (алкоголь), не курит и живет очень здоровой жизнью».

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