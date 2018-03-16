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На портале Kleos.ru стартовал новый конкурс от компании «Рефарм»!


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В первые дни весны интернет-портал Kleos.ru совместно с институтом «Рефарм» запустили новый конкурс с оригинальными и очень ценными подарками. Принять участие в конкурсе могут все желающие, ограничений по возрасту не существует. Попробуйте свои силы и вы. Возможно, удача окажется на вашей стороне и именно вы станете обладателем первого приза – роскошного набора косметических средств от компании «Рефарм»!

На портале Kleos.ru стартовал новый конкурс от компании «Рефарм»!

Главная задача участников конкурса – придумать оригинальное название и небольшую историю для нового косметического средства, которое компания «Рефарм» запустит в производство. Организаторы не ставят никаких рамок, поэтому используйте свою фантазию максимально свободно и создавайте собственные уникальные идеи и концепции нового косметического продукта.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить короткую мини-анкету на сайте Kleos.ru, предложить вариант своего названия для нового средства и кратко описать его (легенда, свойства, возможные ингредиенты и т. п.).

Авторы трех лучших названий получат наборы косметических средств производства «Рефарм».
Заявки на участие в конкурсе можно заполнять с 12 марта по 15 апреля 2018 года. Победители станут известны не позднее 18 апреля 2018 года.

Институт фармацевтических реактивов «Рефарм» более 20 лет занимается разработкой лечебной косметики, которая помогает поддерживать здоровье и красоту кожи лица и тела. В основу производственной политики предприятия положено применение инновационных технологий и уникальных комбинаций веществ. На данный момент палитра продукции «Рефарм» включает кремы, лосьоны, гели для душа и шампуни, изготовленные с применением таких ценных ингредиентов, как пептиды, бисфосфонаты, гиалуроновая кислота, натуральные масла. Благодаря регулярному применению косметики «Рефарм» удается решить многие проблемы кожи: продлить ее молодость, защитить от воздействия окружающей среды, увлажнить и усилить питание на клеточном уровне. Результат от использования средств «Рефарм» действительно потрясающий, убедитесь в этом и вы!

На портале Kleos.ru стартовал новый конкурс от компании «Рефарм»!

 



0 Не нравится 0 Нравится 16.03.2018 Теги: конкурс Рефарм клеос.ру

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