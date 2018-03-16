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Бородина ищет невесту «живому Кену»


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На днях модную тусовку Москвы взбудоражил приезд манекенщика Родриго Алвеса, известного как «живой Кен». Родриго стал гостем Московской недели моды и заглянул на шоу «Дом-2». И как сообщила Ксения Бородина, у Алвеса есть еще кое-какие планы.

Накануне Бородина опубликовала в Insta совместный снимок с Родриго и написала: «А вы знакомы с @rodrigoalvesuk? Приходил к нам на программу, единственный человек в мире, который решился удалить себе 4 ребра. У него талия 60 см и более 60 пластических операций, как он вам? Кстати, приехал искать себе невесту в Россию».

Правда, подписчикам Ксении Родриго не очень понравился: «Боже, что это? Вы, конечно, извините меня, но мужчина должен оставаться мужчиной в любом случае, а тут я что-то среднее вижу», «Он вообще живой?», «Какой он страшный, как плохо сделанная кукла, и производит впечатление очень несчастного человека», «Зачем ему любовь, он сам себя любит».

Напомним, уроженец Бразилии Родриго Алвес прославился после того, как провел несколько десятков пластических операций и косметических процедур с целью создать образ, как у приятеля куклы Барби Кена. Кстати, сегодня Алвес сообщил в Insta, что в Москве ему понравилось.

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2 Не нравится 0 Нравится 16.03.2018 Теги: Ксения Бородина

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