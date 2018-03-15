Киркоров восхищается бывшей женой

Обычно она появляется исключительно на модных шоу Валентина Юдашкина. Но теперь у Аллы Пугачевой, похоже, появился еще один фаворит. Примадонна блеснула на показе Игоря Гуляева, и поклонники в восторге от отличного внешнего вида звезды. И больше всех восхищается бывший супруг дивы Филипп Киркоров.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Мар 14, 2018 в 10:30 PDT

Накануне Киркоров опубликовал в Insta совместные снимки с Аллой Борисовной на показе. «Вечер был удивительно красивый, модный, стильный и... теплый, по-домашнему уютный вечер (тот, кто в теме, тот поймет), по многим причинам, но самое главное - Праздник невероятной Моды, который устроил для всех нас наш дорогой дизайнер Игорь Гуляев на закрытии MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 2018 в Манеже, на своем модном показе от couture в стиле грандж - "TO BE CONTINUED", на котором в зрительном зале присутствовала практически вся «светская Москва», во главе с Ее Величеством, выглядящей как никогда великолепно королевой Аллой!»

Подписчики Филиппа поддержали: «Как прекрасно сейчас выглядит Алла Борисовна!!! Прямо загляденье! Постройнела, засияла!!! Не налюбоваться!», «Алла тут удивительна! Машину времени изобрели?», «Какие все красивые».

А давние поклонники Пугачевой напоминают, что 15 марта 1994 года дива сочеталась браком с Киркоровым. В 2005 году супруги расстались, но Филипп Бедросович до сих пор верен своей королеве.

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