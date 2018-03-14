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Романтика и шопинг: Леди Гага отдохнула в Майами с женихом


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О Леди Гаге (Lady Gaga) почти ничего не было слышно с тех пор, как она была вынуждена отменить последние 10 шоу ее тура Joanne World Tour из-за фибромиалгии. Теперь же она была замечена с ее агентом и женихом Кристианом Карино (Christian Carino), и они наслаждались отпуском в Майами.

 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Певица, которой исполнился 31 год, попала в объективы камер на пляже в Малибу в воскресенье. Пара приехала на роскошном винтажном автомобиле, причем Леди Гага была за рулем.

И сама певица, и ее 48-летний спутник были в шляпах. Для себя Гага выбрала коричневую федору с черной полоской, а Кристиан надел простую серую шляпу. На Гаге была футболка с логотипом группы Iron Maiden и черные легинсы. Целью звезды и ее спутника был магазин, в котором они купили все, что могло им понадобиться для отдыха на теплом песке.

Считается, что Гага и Кристиан секретно обручились прошлым летом. Отдыхая на пляже, они обнимались и не могли отвлечься друг от друга. Фотографам даже удалось запечатлеть быстрый поцелуй пары в автомобиле. Вместе с ними была их светловолосая подружка, слишком много времени проводившая в своем телефоне.

Ранее в этом месяце источник, близкий к звезде, сообщил UsWeekly, что она продолжает искать способ излечиться от хронической боли, причиняемой ей фибромиалгией: «Она пробует все, чтобы избавиться от боли. Это очень долгий и медленный процесс». Утверждается, что Гага обратилась к акупунктуре и японской технике релаксации и снятия стресса.



0 Не нравится 2 Нравится 14.03.2018 Теги: Леди Гага

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